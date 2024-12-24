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    В Казахстане не решили, будут ли увольнять Черчесова

    Футбол Сборная Казахстана
    В Казахстане еще не приняли решение по отставке Станислава Черчесова. До этого СМИ писали, что новый глава КФФ Марат Омаров намерен расторгнуть контракт с тренером.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «В Казахстане пока не приняли решение по отставке Станислава Черчесова. После нового года должна пройти очная встреча российского специалиста с новым президентом КФФ Маратом Омаровым, на которой обсудятся итоги 2024 года и перспективы на следующий год. После этой встречи будет принято окончательное решение по будущему Черчесова.

    В Федерации существует вариант замены Черчесова, но никаких переговоров с другими специалистами на данный момент не ведется. Среди причин возможной отставки — не только результаты команды, но и осложнение отношений футбольной Федерации с министерством спорта страны из-за последних скандалов, связанных с Черчесовым. Большую поддержку в разрешении споров и сохранении Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана оказывает бывший президент КФФ Адилет Барменкулов», — сообщили Sport24 несколько источников, знакомых с ситуацией.

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