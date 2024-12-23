Де ла Фуэнте стал лучшим тренером сборных в 2024 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признало наставника сборной Испаниилучшим тренером сборных в 2024 году.

63-летний испанец набрал всего 274 очка и с большим отрывом опередил Лионеля Скалони (Аргентина, 148) и Дидье Дешама (Франция, 35).

Де ла Фуэнте привел сборную Испании к победе на Евро-2024. Всего в этом году его команда сыграла 17 матчей, из них в 14-ти выиграла, в двух сыграла вничью и один раз проиграла.

Также в десятку лучших вошли: экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, Эмерс Фаэ (сборная Кот-д'Ивуара), Юлиан Нагельсман (Германия), Нестор Лоренсо (Колумбия), Винченцо Монтелла (Турция), Вилли Саньоль (Грузия) и Марсело Бьелса (Уругвай).