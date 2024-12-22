Алонсо: Уходим на перерыв в хорошем настроении

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(2:1).

«Шикарный результат, Патрик Шик забил четыре гола, но было нелегко найти свободное пространство, мы не создали много моментов.

После второго гола немного расслабились, и это нехорошо. Хочу, чтобы мы играли с неизменным желанием. Но мы здорово отреагировали и забили три гола за 10 минут. Уходим на перерыв в хорошем настроении», — цитирует Алонсо сайт Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й позиции с 24 баллами.