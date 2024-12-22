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    Алонсо: Уходим на перерыв в хорошем настроении

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий по поводу матча против «Фрайбурга» (2:1).

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Шикарный результат, Патрик Шик забил четыре гола, но было нелегко найти свободное пространство, мы не создали много моментов.

    После второго гола немного расслабились, и это нехорошо. Хочу, чтобы мы играли с неизменным желанием. Но мы здорово отреагировали и забили три гола за 10 минут. Уходим на перерыв в хорошем настроении», — цитирует Алонсо сайт Бундеслиги.

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    После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й позиции с 24 баллами.

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