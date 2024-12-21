Юран назвал причину провальной игры «Манчестер Сити»

Российский тренерпредположил, что наставникне покинет стан «горожан».

«Лично Гвардиолу не знаю, мы пересекались с ним на поле, когда я играл в "Динамо" Киев и "Бенфике". На поле он боец. Какой он в жизни — трудно судить. Думаю, он не бросит "Манчестер Сити". Это удел слабых: "Я не могу". Это не в его характере.

Ясно, что он не может понять, что Родри нет — и всё рушится, проигрывают. Мне было это понятно в Нижнем, когда мы сильно просели из-за потери Майга. Думаю, он не хочет допускать, что всё из-за одного футболиста, потому что у него серьёзные игроки в команде. Но, мне кажется, он к этому придёт. В футболе есть и такие вещи — команда может попасть в яму без основополагающего игрока», — сказал Юран Чемпионату.

Напомним, что в 17-и туре АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:2. После этого матча «горожане» занимают 6-е место в таблице с 27-ю очками в активе.