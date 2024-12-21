«Барселона» нацелилась на подписание Лероя Зане

Полузащитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Sport.es.

Стало известно, что руководство «Барселоны» планирует подписать Зане летом 2025-го года в качестве свободного агента. У главного тренера «сине-гранатовых» Ханс-Дитера Флика очень теплые взаимоотношения с футболистом.

Сам Зане хочет продлить соглашение с «Баварией». Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Помимо «Барселоны», в услугах полузащитник также заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Зане провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал голевую передачу.