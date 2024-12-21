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    Роберт Левандовский «Барселона» — «Атлетико». Онлайн
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    «Барселона» нацелилась на подписание Лероя Зане

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    Полузащитник «Баварии» Лерой Зане может продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

    Лерой Зане — полузащитник «Баварии»
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    Лерой Зане — полузащитник «Баварии»

    Стало известно, что руководство «Барселоны» планирует подписать Зане летом 2025-го года в качестве свободного агента. У главного тренера «сине-гранатовых» Ханс-Дитера Флика очень теплые взаимоотношения с футболистом.

    Сам Зане хочет продлить соглашение с «Баварией». Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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    • Помимо «Барселоны», в услугах полузащитник также заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне Зане провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал голевую передачу.

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