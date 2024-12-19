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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Пять клубов из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Рашфорда

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Telegraph.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    Стало известно, что «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли», а также «Аль-Кадисия» рассматривают возможность приобретения Рашфорда летом 2025-го года.

    Сам Рашфорд не хочет покидать Европу. Ранее сообщалось о том, что «Барселона» также проявляет интерес к нападающему «манкунианцев».

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    • В нынешнем сезоне форвард провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

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