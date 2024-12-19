Пять клубов из Саудовской Аравии заинтересованы в подписании Рашфорда

Нападающийможет продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Telegraph

Стало известно, что «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли», а также «Аль-Кадисия» рассматривают возможность приобретения Рашфорда летом 2025-го года.

Сам Рашфорд не хочет покидать Европу. Ранее сообщалось о том, что «Барселона» также проявляет интерес к нападающему «манкунианцев».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.