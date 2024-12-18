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    «Барселона» хочет купить Рашфорда

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    Испанская «Барселона» заинтересована в трансфере нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, сообщает Diario Sport.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    Каталонцы намерены усилить атакующую линию, приобретя универсального футболиста, и 27-летний игрок идеально вписывается по всем параметрам. Рашфорд способен играть в центре нападения и на любом из флангов атаки.

    Новый главный тренер «МЮ» Рубен Аморим уже заявил, что особо не нуждается в услугах Рашфорда и в случае выгодного предложения готов его отпустить. Сейчас на портале Transfermarkt англичанин оценивается в 55 млн евро.

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    • Контракт Рашфорда действует до 2028 года. В этом сезоне он сыграл 24 матча за «МЮ», в которых забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.

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