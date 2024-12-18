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    «Химки» назвали имя нового генерального директора

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    Подмосковные «Химки» объявили о назначении Дмитрия Брехова на пост генерального директора клуба.

    Дмитрий Брехов
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    Дмитрий Брехов

    Ранее Брехов занимал должность замдиректора «Химок».

    «Рад возможности трудиться на благо ФК "Химки" в новом качестве. В ближайших планах — поступательное развитие команды и клуба, оптимизация внутренних процессов, рост спортивных результатов и усиление инфраструктуры.

    После Нового года игроки и тренеры отправятся на тренировочные сборы в Турцию, рассчитываем подойти к весенней части РПЛ хорошо подготовленными и конкурентоспособными», — сказал Брехов о своем назначении.

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    • Брехов сменил на этом посту Николая Оленева, который работал в «Химках» с сентября 2022 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» набрали 16 очков в 18-ти матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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