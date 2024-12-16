Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году пройдет в небольшом итальянском городе

Матч зав 2025 году пройдет в итальянском

Матч состоится 13 августа 2025 года на стадионе «Фриули» в Удине, на котором проводит свои домашние игры клуб Серии А «Удинезе».

В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов и лучшая команда Лиги Европы.

Также стало известно, что финальный этап Лиги чемпионов по футзалу в 2025 году пройдет в Ле‑Мане (Франция) с 1 по 4 мая. За кубок будут бороться «Картахена Коста Калида» и «Пальма» (оба — Испания), «Кайрат» (Казахстан) и «Спортинг» (Португалия).