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    Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году пройдет в небольшом итальянском городе

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    Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году пройдет в итальянском Удине.

    Стадион в Удине
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    Стадион в Удине

    Матч состоится 13 августа 2025 года на стадионе «Фриули» в Удине, на котором проводит свои домашние игры клуб Серии А «Удинезе».

    В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победитель Лиги чемпионов и лучшая команда Лиги Европы.

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