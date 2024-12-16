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    Кудус и Пакета — в стартовом составе «Вест Хэма» на матч АПЛ против «Борнмута»

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    Стали известны стартовые составы «Борнмута» и «Вест Хэма» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги.

    Мохаммед Кудус — игрок «Вест Хэма»
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    Мохаммед Кудус — игрок «Вест Хэма»

    «Борнмут»: Аррисабалага, Смит, Забарный, Хайзен, Керкез, Кристи, Кук, Уаттара, Клюйверт, Семеньо, Эванилсон.

    «Вест Хэм»: Фабьянский, Цоуфал, Мавропанос, Килман, Ван-Биссака, Альварес, Соучек, Кудус, Солер, Пакета, Боуэн.

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    • Матч между этими командами стартует сегодня, 16-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    После 15-и туров в английской Премьер-лиге «Борнмут» занимает 7-е место в таблице с 24 очками в активе. «Вест Хэм» располагается на 14-й позиции (18).

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