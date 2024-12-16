Кудус и Пакета — в стартовом составе «Вест Хэма» на матч АПЛ против «Борнмута»

Стали известны стартовые составына матч 16-го тура английской Премьер-лиги.

«Борнмут»: Аррисабалага, Смит, Забарный, Хайзен, Керкез, Кристи, Кук, Уаттара, Клюйверт, Семеньо, Эванилсон.

«Вест Хэм»: Фабьянский, Цоуфал, Мавропанос, Килман, Ван-Биссака, Альварес, Соучек, Кудус, Солер, Пакета, Боуэн.

Матч между этими командами стартует сегодня, 16-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 15-и туров в английской Премьер-лиге «Борнмут» занимает 7-е место в таблице с 24 очками в активе. «Вест Хэм» располагается на 14-й позиции (18).