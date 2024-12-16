Абаев: Агкацев — лучший вратарь первой части РПЛ

Бывший российский голкиперназвал 2-х лучших вратарей первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Агкацев — лучший вратарь первой части РПЛ, а Латышонок — на втором месте. Про третье место сложно сказать, но первые двое очень сильно понравились.

Агкацев очень уверенно начал в основном составе, а Латышонок перешёл в "Зенит" и занял позицию первого номера. Еще приятно, что они оба из академии Краснодара», — сказал Абаев Чемпионату.

В нынешнем сезоне Агкацев провел за «Краснодар» 18 матчей в рамках РПЛ, в которых пропустил 12 голов. Латышонок принял участие в 15-и встречах чемпионата России и пропустил 7 мячей.