Данило: Я никогда не говорил, что хочу уйти из «Ювентуса»

Защитник и капитанпрокомментировал слухи о своем возможном уходе из стана «старой синьоры».

«Я никогда не говорил, что хочу уйти. Я никогда не просил "Ювентус" расторгнуть мой контракт и ничего из того, что было написано в СМИ.

Я уйду в январе, только если "Ювентус" больше не захочет меня видеть. Моя связь с "Ювентусом" выходит далеко за рамки того, сколько минут мне удаётся сыграть. Я всегда буду рядом, чтобы помочь ребятам и тренеру. Именно поэтому я здесь», — приводит слова Данило Football Italia.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел за «Ювентус» 12 матчей в рамках Серии А и отметился 1-й результативной передачей.