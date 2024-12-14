Шикунов — про «Химки»: Не хочется грязи в российском футболе

Бывший спортивный директорвысказался о скандалах вокругв нынешнем сезоне.

«Неприятно прекращение любого российского футбольного клуба. Это наш имидж, а также лицо РПЛ и футбола. Это всем неприятно, начиная от болельщиков и заканчивая футболистами, для которых это катастрофа. Дай бог, чтобы в "Химках" быстро разобрались и не было снятия. Ведь для РПЛ это не хорошо.

Мне бы хотелось, чтобы "Химки" выкарабкались, и всё было нормально. Не хочется грязи в российском футболе, у нас её хватает. Мы веселимся из-за этого. Чемпионат России точно не заслуживает тех перепадов, которые происходят с "Химками" и "Крыльями Советов". Хочется, чтобы всё устаканилось, и весной начинали чемпионат с таким же составом клубов», — сказал Шикунов Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что «Химкам» грозит банкротство из-за долга около миллиарда рублей.