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    «Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей

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    Подмосковным «Химкам» грозит банкротство из-за долга миллиард рублей.

    Франк Артига — главный тренер «Химок»
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    Франк Артига — главный тренер «Химок»

    По информации журналиста Ивана Карпова, в эту сумму входят задолженности по зарплате и премиальным (46 игроков в заявке: оклад форварда Антона Заболотного 5 млн в месяц, тренера Франка Артиги — 3 млн), трансферам (за Лукаса Веру 1 млн евро «Оренбургу»), судам (450 000 евро Бесарду Шабовичу), поставкам продуктов питания и многому другому.

    Общая сумма долга составляет более 900 млн рублей. Еще несколько сотен миллионов обязательств от инвестора Туфана Садыгова на следующий год — на интернат для академии.

    «Химкам» потребуется не менее 1,4 миллиарда (без зимнего усиления и покрытия долга), чтобы завершить сезон в текущем составе.

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    • Последствием уголовного преследования главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова по обвинению в мошенничестве может стать признание «Химок» банкротом. Этот вариант, среди прочего, рассматривается руководством Московской области, которое через УОР №5 Мастер-Сатурн является одним из учредителей клуба.

    «Химки» набрали 16 очков в 18 матчах и занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ.

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