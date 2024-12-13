«Химкам» грозит банкротство из-за долгов на миллиард рублей

Подмосковнымгрозит банкротство из-за долга миллиард рублей.

По информации журналиста Ивана Карпова, в эту сумму входят задолженности по зарплате и премиальным (46 игроков в заявке: оклад форварда Антона Заболотного 5 млн в месяц, тренера Франка Артиги — 3 млн), трансферам (за Лукаса Веру 1 млн евро «Оренбургу»), судам (450 000 евро Бесарду Шабовичу), поставкам продуктов питания и многому другому.

Общая сумма долга составляет более 900 млн рублей. Еще несколько сотен миллионов обязательств от инвестора Туфана Садыгова на следующий год — на интернат для академии.

«Химкам» потребуется не менее 1,4 миллиарда (без зимнего усиления и покрытия долга), чтобы завершить сезон в текущем составе.

Последствием уголовного преследования главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова по обвинению в мошенничестве может стать признание «Химок» банкротом. Этот вариант, среди прочего, рассматривается руководством Московской области, которое через УОР №5 Мастер-Сатурн является одним из учредителей клуба.

«Химки» набрали 16 очков в 18 матчах и занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ.