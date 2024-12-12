«Химки» приостановили смену руководства из-за задержания инвеcтора

Туфан Садыгов Фото: globallookpress.com
«Зимой в "Химках" должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин.
Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом», — сказал источник изадания.
Ранее появилась информация, что Туфан Садыгов находится под домашним арестом.
Сообщалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».
«Химка» набрали 16 очков в 18 матчах и занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ.