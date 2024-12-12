ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ДуранЛучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»
    Все новости спорта

    «Химки» приостановили смену руководства из-за задержания инвеcтора

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Химки РПЛ Футбол России
    «Химки» приостановили процесс смены руководства из-за задержания инвестора Туфана Садыгова, сообщает «Чемпионат».

    Туфан Садыгов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Туфан Садыгов

    «Зимой в "Химках" должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин.

    Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом», — сказал источник изадания.

    Ранее появилась информация, что Туфан Садыгов находится под домашним арестом.

    Сообщалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

  • Усиления не будет. ЦСКА сурово наказали за невыплаченные долги
  • Все, что нужно знать о трансферных банах, наложенных ФИФА на российские клубы
  • 06/12/2024

    • «Химка» набрали 16 очков в 18 матчах и занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у казахов против «Челси»?
  • «Астана» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Брага» доставить проблемы римлянам?
  • «Рома» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Позволит ли Лига Европы вернуться к победам «МЮ»?
  • «Виктория» Пльзень — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рома — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аякс — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры