«Химки» приостановили смену руководства из-за задержания инвеcтора

приостановили процесс смены руководства из-за задержания инвестора сообщает «Чемпионат».

«Зимой в "Химках" должна была смениться власть. Спортивные вопросы должны были перейти к Дмитрию Поляцкину, а также приближенным к клубу снова должен был стать Сергей Анохин.

Сейчас этот вопрос на паузе. Все ждут, что будет с клубом», — сказал источник изадания.

Ранее появилась информация, что Туфан Садыгов находится под домашним арестом.

Сообщалось, что в ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

«Химка» набрали 16 очков в 18 матчах и занимают 13 место в турнирной таблице РПЛ.