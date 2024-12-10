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    Гол и ассист Боуэна обеспечили «Вест Хэму» победу над «Вулверхэмптоном»

    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Вест Хэм» одолел «Вулверхэмптон» (2:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

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    В составе хозяев голы записали на свой счет Томаш Соучек на 54-й минуте и Джаррод Боуэн на 72-й минуте.

    У «Вулверхэмптона» единственный мяч забил Мэтт Доэрти на 69-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Вулверхэмптон 2:1
    Голы: 1:0 Tomas Soucek (54'), 1:1 Мэтт Доэрти (69'), 2:1 Джаррод Боуэн (72') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Эмерсон (Аарон Крессвел, 88'), Эдсон Альварес (Жан-Клер Тодибо, 88'), Мохаммед Кудус (Родригес Гидо, 87'), Карлос Солер (Лукас Пакета, 64'), Крисенсио Саммервилл (Дэнни Ингс, 73'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Вулверхэмптон: Сэм Джонстон, Райан Айт Нури (Родригу Гомеш, 86'), Мэтт Доэрти, Тоте Антонио Гомеш, Сантьяго Буэно, Нелсон Семеду, Жуан Гомес (Томми Дойл, 78'), Марио Лемина, Йёрген Странн Ларсен (Гонсалу Гуэдеш, 62'), Матеус Кунья, Andre (Жанрикне Беллегард, 62') Предупреждения: Эмерсон (45'), Матеус Кунья (45 + 1'), Мэтт Доэрти (49'), Карлос Солер (50'), Жуан Гомес (63'), Лукаш Фабиански (90 + 4'), Родригес Гидо (90 + 5'), Джаррод Боуэн (90 + 10'), Марио Лемина (90 + 10')

    После этого матча «Вест Хэм» располагается на 14-й позиции с 18-ю баллами в копилке, а «Вулверхэмптон» — на 19-й строчке с 9-ю очками.

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