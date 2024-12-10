Араухо впервые за полгода попал в состав «Барселоны»

Рональд Араухо Фото: globallookpress.com
Впервые за полгода в состав включен Рональд Араухо. Уругвайский защитник восстановился после серьезной травмы бедра, из-за которой пропустил первую часть сезона.
В предстоящем матче также готовы принять участие Ламин Ямаль, Френки де Йонг, Дани Ольмо, Гави, Педри и Роберт Левандовский.
Состав «Барселоны» на матч с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов
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Матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
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