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    Араухо впервые за полгода попал в состав «Барселоны»

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    «Барселона» опубликовала заявку на гостевой матч против дортмундской «Боруссии» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    Впервые за полгода в состав включен Рональд Араухо. Уругвайский защитник восстановился после серьезной травмы бедра, из-за которой пропустил первую часть сезона.

    В предстоящем матче также готовы принять участие Ламин Ямаль, Френки де Йонг, Дани Ольмо, Гави, Педри и Роберт Левандовский.

    Состав «Барселоны» на матч с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов
    x.com/FCBarcelona

    Матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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