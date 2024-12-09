Хомужа: Жалко, что в «Спартаке» балом правят легионеры

Экс-полузащитниквысказался о вкладе легионеров в результатв нынешнем сезоне.

«Положительные результаты "Спартака" заключены не только в уверенности, но и в атакующих игроках команды. Жалко, что в "Спартаке" российские футболисты не проявляют себя — балом правят легионеры. Но эти иностранцы очень интересные — они продемонстрировали очень хороший уровень в конце этой части чемпионата, когда выиграли несколько матчей подряд, чего давно не было в "Спартаке".

У Угальде есть определённая сумма отступных. Если кто-то будет готов заплатить её, "Спартак" ничего не сможет сделать. По вкладу в забитые мячи пару Барко-Угальде уместно сравнить с парой Веллитон-Алекс», — сказал Хомуха Чемпионату.

Напомним, что коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде возглавляет список бомбардиров в российской Премьер-лиге. Форвард забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи за 18 встреч.

После 18-и туров «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 пункта.