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    Хомужа: Жалко, что в «Спартаке» балом правят легионеры

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    Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомужа высказался о вкладе легионеров в результат «Спартака» в нынешнем сезоне.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Положительные результаты "Спартака" заключены не только в уверенности, но и в атакующих игроках команды. Жалко, что в "Спартаке" российские футболисты не проявляют себя — балом правят легионеры. Но эти иностранцы очень интересные — они продемонстрировали очень хороший уровень в конце этой части чемпионата, когда выиграли несколько матчей подряд, чего давно не было в "Спартаке".

    У Угальде есть определённая сумма отступных. Если кто-то будет готов заплатить её, "Спартак" ничего не сможет сделать. По вкладу в забитые мячи пару Барко-Угальде уместно сравнить с парой Веллитон-Алекс», — сказал Хомуха Чемпионату.

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    • Напомним, что коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде возглавляет список бомбардиров в российской Премьер-лиге. Форвард забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи за 18 встреч.

    После 18-и туров «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 пункта.

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