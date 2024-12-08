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    Слишкович: Знаю, что нужно делать для спасения от вылета

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после поражения от «Ахмата» (0:1) считает, что его команде по силам спастись от вылета из РПЛ и у него уже есть отличный план для подготовки к весенней части сезона.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Не могу сказать, что результат закономерный. Думаю, что справедливым итогом была бы ничья со счетом 0:0. "Ахмат" забил после какого‑то полуудара с одного стандарта. Это все, что я могу сказать про игру.

    Странно, что "Оренбург" совершил 21 фол в этом матче. За два месяца, что я в клубе, их столько не было. А у "Ахмата" всего 11 фолов. Очень странная статистика. Я не могу ничего сказать "Ахмату", они заслужили свою победу и взяли три очка. А нам нужно подумать, что и как делать дальше.

    Я уже знаю, что нужно делать. Мы очень долго ждали эти сборы. Будем готовиться к весенней части сезона. Я бы не сказал, что нам нужно совершить чудо. Я оптимистично настроен. Уверен, что эта команда может спастись от вылета», — сказал боснийский специалист «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров «Оренбург» идет последним в таблице чемпионата России с 8 очками. От зоны стыковых матчей его сейчас отделяет 6 очков.

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