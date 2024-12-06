В «Интер Майами» не стали исключать возможное подписание Неймара

Совладелецвысказался о возможном подписании, который сейчас выступает за

«Ключевой момент — если он станет доступен. Сейчас Неймар — футболист "Аль-Хиляля". Он недоступен для нас. Всегда говорил, что мы стремимся привлекать в нашу команду великих игроков. У нас много ограничений с точки зрения состава, но при этом мы обладаем неограниченным бюджетом.

Если когда-нибудь появится возможность пригласить такого игрока, как Неймар, мы не будем колебаться. Это зависит не только от меня. Это зависит от футболиста и лиги. Но да, мы стремимся сформировать отличный состав», — приводит слова Маса Give me Sport.

Напомним, что в настоящий момент Неймар восстанавливается после очередной травмы.