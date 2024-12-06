ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чидера Эджуке (слева)Усиления не будет. ЦСКА сурово наказали за невыплаченные долги
    Все новости спорта

    В «Интер Майами» не стали исключать возможное подписание Неймара

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль MLS Интер Майами
    Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас высказался о возможном подписании Неймара, который сейчас выступает за «Аль-Хиляль».

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    «Ключевой момент — если он станет доступен. Сейчас Неймар — футболист "Аль-Хиляля". Он недоступен для нас. Всегда говорил, что мы стремимся привлекать в нашу команду великих игроков. У нас много ограничений с точки зрения состава, но при этом мы обладаем неограниченным бюджетом.

    Если когда-нибудь появится возможность пригласить такого игрока, как Неймар, мы не будем колебаться. Это зависит не только от меня. Это зависит от футболиста и лиги. Но да, мы стремимся сформировать отличный состав», — приводит слова Маса Give me Sport.

    Напомним, что в настоящий момент Неймар восстанавливается после очередной травмы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» не оставит шансов «ирискам»
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Зенит» снова разгромить «Акрон»?
  • «Зенит» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Спартак» продолжит громить своих соперников?
  • «Спартак» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бавария — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры