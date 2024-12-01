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    Симеоне: Нужно сохранять спокойствие и продолжать работать

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    Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о беспроигрышной серии клуба. Команда не уступает на протяжении шести матчей.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «В обороне у нас всё хорошо с коллективной точки зрения. У нас также есть позиция, которая даёт нам варианты атаки, скорость, игра изнутри, контратака и прочие моменты. Лига очень длинная, и мы смотрим на матч Кубка, который будет тяжёлым, как и все одиночные матчи, и должен сберечь терпение и целеустремлённость, которые есть у ребят сейчас.

    Нам нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Когда месяц назад ситуация была не столь благоприятной, мы знали, что нам нужно время. Теперь необходимо продолжать эту линию побед, не отклоняясь», — приводит слова Симеоне AS.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» идет вторым в таблице Примеры. Клуб набрал 32 очка в 15 встречах.

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