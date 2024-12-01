Симеоне: Нужно сохранять спокойствие и продолжать работать

Диего Симеоне Фото: globallookpress.com
«В обороне у нас всё хорошо с коллективной точки зрения. У нас также есть позиция, которая даёт нам варианты атаки, скорость, игра изнутри, контратака и прочие моменты. Лига очень длинная, и мы смотрим на матч Кубка, который будет тяжёлым, как и все одиночные матчи, и должен сберечь терпение и целеустремлённость, которые есть у ребят сейчас.
Нам нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Когда месяц назад ситуация была не столь благоприятной, мы знали, что нам нужно время. Теперь необходимо продолжать эту линию побед, не отклоняясь», — приводит слова Симеоне AS.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» идет вторым в таблице Примеры. Клуб набрал 32 очка в 15 встречах.