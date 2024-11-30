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    Тедеев: Я доволен всем, потому что футболисты моей команды имели преимущество

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    Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев подвел итог матча против «Оренбурга» (1:0).

    Заур Тедеев
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    Заур Тедеев

    «Я доволен сегодня всем, потому что футболисты моей команды имели преимущество. Они сегодня были хорошо готовы, играли сердцем. Было много эпизодов, когда в обороне играли правильно. В атаке были хороши, могли забить больше. Считаю, сегодня у нас совершенно закономерная победа. Прежде всего хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что это те люди, которые всегда с нами, есть те, кто ездят с нами на матчи, — им отдельная благодарность. Они большие молодцы, мы для них играем. Мы хотим, чтобы их было больше. Думаю, такие матчи будут добавлять нам болельщиков. Я всю игру чувствовал сегодня поддержку и был уверен, что доведем матч до победы.

    Нет никакого секрета. Мы просто готовимся к каждому матчу и хотим побеждать всех, но не всегда получается. Команда новая, команда формируется. Последние матчи "Оренбурга" складывались для них довольно‑таки прилично. Может быть, они где‑то недобрали очков. Это сильная команда. Мы сегодня победили хорошего соперника», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» находится на последнем месте — восемь очков.

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