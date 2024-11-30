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    «Боруссия» Д — «Бавария». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 12-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария»

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    Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Баварией» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» идет на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков в 11-ти матчах. На счету дортмундской команды 6 побед, одна ничья и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 22:18.

    В крайнем туре команда Шахина одержала крупнейшую победу в сезоне, разгромив на своем поле «Фрайбург» (4:0). Таким образом, «Боруссия» выиграла все шесть матчей на своем поле с начала чемпионата, при этом в гостях дортмундцы набрали лишь одно очко.

    В середине этой недели «шмели» разгромили в гостях загребское «Динамо» (3:0) в Лиге Чемпионов. После 5-го тура «Боруссия» занимает четвертое место в общей таблице, набрав 12 очков.

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    «Бавария»

    «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, записав на свой счет 29 очков в 11-ти матчах. Отрыв от второго «Айнтрахта» составляет шесть баллов. Мюнхенцы одержали 9 побед при 2-х ничьих, забив 36 голов и пропустив 7 мячей в свои ворота.

    На прошлой неделе «Бавария» продлила свою победную серию в чемпионате до пяти матчей. Команда Компани разгромила на своем поле «Аугсбург» (3:0) благодаря хет-трику Харри Кейна. До этого мюнхенцы обыграли «Санкт-Паули» (1:0), «Унион» (3:0), «Бохум» (5:0) и «Штутгарт» (4:0).

    В прошедшую среду «Бавария» минимально обыграла на своем поле «ПСЖ» в матче 5-го тура Лиги Чемпионов — 1:0. На данный момент мюнхенская команда идет на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 9 очков.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Бундеслиги команды обменялись гостевыми победами — 4:0 в Дортмунде и 2:0 в Мюнхене.

    В 10-ти последних встречах на счету «Баварии» 8 побед, «Боруссия» оказалась сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Д — «Бавария» с коэффициентом 1.75.

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