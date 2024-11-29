«Айнтрахт» победил «Мидтьюланн», «Рейнджерс» разгромил «Ниццу» в ЛЕ

Подошли к концу еще три встречи в рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы.

Румынский «Стяуа» и греческий «Олимпиакос» не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

С 67-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Даниэля Бирлиджа.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Стяуа — Олимпиакос 0:0 Стяуа: Штефан Тырновану, Валентин Крецу, Сиябонга Нгезана (Джойским Дава, 30'), Михай Попеску, Ристо Радунович, Малком Эджума, Адриан Шут, Дариус Олару, Давид Микулеску, Флорин Тэнасе (Дэниел Попа, 82'), Даниэль Бырлиджа Олимпиакос: Константинос Цолакис, Родинеи, Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола, Панайотис Рецос, Георгиос Масурас (Виллиан, 63'), Дани Гарсия (Кристоффер Вельде, 77'), Жоау да Кошта (Сантьяго Эссе, 63'), Айюб Эль-Кааби, Хараламбос Костулас (Роман Яремчук, 77'), Christos Mouzakitis Предупреждения: Флорин Тэнасе (40'), Панайотис Рецос (49'), Даниэль Бырлиджа (53'), Даниэль Бырлиджа (67'), Малком Эджума (90 + 2'), Штефан Тырновану (90 + 4'), Дэниел Попа (90 + 5')

Календарь и таблица Лиги Европы

Датский «Мидтьюлланн» уступил немецкому «Айнтрахту» — 1:2.

У победителей отличились Уго Ларссон (7-я) и Омар Маршуш с пенальти на 57-й минуте.

Единственный мяч датчане забили в результате автогола Намди Коллинза на 48-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Мидтьюлланн — Айнтрахт Ф 1:2 Голы: 0:1 Хуго Ларссон (7'), 1:1 Ннамди Коллинз (автогол) (49'), 1:2 Омар Мармуш (пенальти) (57') Мидтьюлланн: Элиас Рабн Олафссон, Дамиан Эмилиано Мартинес (Педро Браво, 81'), Кевин Мбабу, Усман Дяо, Мадс Бек, Виктор Бак (Паулинью, 65'), Йоэль Андерссон (Ян Кухта, 88'), Вальдемар Бюсков (Эдвард Чилуфя, 46'), Оливер Сёренсен, Адам Букса, Mikel Gogorza (Виктор Линн, 65') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Нильс Нкунку (Ансгар Кнауфф, 85'), Артур Теате, Робин Кох, Тута, Ннамди Коллинз (Расмус Кристенсен, 69'), Хуго Ларссон, Махмуд Дахуд (Эйе Скири, 82'), Омар Мармуш (Джан Узун, 69'), Уго Экитике (Игор Матанович, 82'), Фарес Шаиби Предупреждение: Виктор Бак (6')

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Французская «Ницца» неожиданно уступила с разгромным счетом шотландскому «Рейнджерс» — 1:4.

Дубль в этой игре оформил марокканский нападающий Хамза Игамане, также забивали за шотландцев Мохамед Диоманде и Вацлав Черны.

Гол престижа за хозяев в конце встречи забил Бадредин Буанани.