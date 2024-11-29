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    Романцев поддержал Карпина в ситуации с Дзюбой

    Футбол Артём Дзюба Сборная России Футбол России Акрон
    Известный тренер Олег Романцев высказался о нежелании главного тренера сборной России Валерия Карпина вызывать в национальную команду нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

    «Никогда не скрывал своего уважения к Дзюбе как к форварду с характером бойца. Но здесь полностью согласен с мнением моего большого друга Александра Федоровича Тарханова.

    Конечно, любому игроку приятно оставить свой след в футболе. Но только не таким искусственным способом, каким вдруг захотел воспользоваться Артем. Однажды нечто похожее уже случалось в советские времена и оставило неприятный осадок. Потому не хочу вспоминать подробности той некрасивой истории и ее участников.

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    • Думаю, и сам Дзюба понимает — если бы сегодня он отвечал требованиям сборной, то даже при их непростых отношениях Валерий Карпин не отказался бы от его приглашения. Тем более что Бруней из тех соперников, с которым поправлять бомбардирский счет — плевое дело.

    Пока же пожелаю Артему в "Акроне" напомнить о себе как об игроке, который достоин национальной команды. А в том, что он способен добиваться своего, мы уже убеждались», — приводит слова Романцев «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Карпин рассказал, в каком случае вызовет Дзюбу в сборную.

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