Романцев поддержал Карпина в ситуации с Дзюбой

Известный тренервысказался о нежелании главного тренера сборной Россиивызывать в национальную команду нападающего «Акрона»

Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

«Никогда не скрывал своего уважения к Дзюбе как к форварду с характером бойца. Но здесь полностью согласен с мнением моего большого друга Александра Федоровича Тарханова.

Конечно, любому игроку приятно оставить свой след в футболе. Но только не таким искусственным способом, каким вдруг захотел воспользоваться Артем. Однажды нечто похожее уже случалось в советские времена и оставило неприятный осадок. Потому не хочу вспоминать подробности той некрасивой истории и ее участников.

Думаю, и сам Дзюба понимает — если бы сегодня он отвечал требованиям сборной, то даже при их непростых отношениях Валерий Карпин не отказался бы от его приглашения. Тем более что Бруней из тех соперников, с которым поправлять бомбардирский счет — плевое дело.

Пока же пожелаю Артему в "Акроне" напомнить о себе как об игроке, который достоин национальной команды. А в том, что он способен добиваться своего, мы уже убеждались», — приводит слова Романцев «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карпин рассказал, в каком случае вызовет Дзюбу в сборную.