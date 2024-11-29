Алдонин: «Рубин» постарается взять реванш у ЦСКА

Экс-футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ между армейцами и

«Конечно, "Рубин" в матче РПЛ постарается взять реванш у ЦСКА за поражение в Кубке России. Армейцы удачно реализовали свои моменты, проявив очень хорошее исполнительское мастерство. После такой победы предстоящая игра не будет лёгкой.

Думаю, что у ЦСКА будет меньше моментов, потому что "Рубин" выставит основной состав, где появится Даку, который всегда наводит шорох у ворот соперников. Это является проблемой для каждого клуба. А также у ЦСКА из-за дисквалификации будет отсутствовать Роша, который играл в Кубке. Поэтому оборона армейцев претерпит изменения, что не всегда сказывается положительно. Будем надеется, что это не скажется на игре ЦСКА», — сказал Алдонин Чемпионату.

Матч между ЦСКА и «Рубином» состоится завтра, 30-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.