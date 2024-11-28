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    Эмери: «Астон Вилла» играла на равных с «Ювентусом»

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    Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче Лиги чемпионов с итальянским «Ювентусом». Встреча прошла 27 ноября. Поединок закончился вничью 0:0.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Я очень рад, потому что мы на равных играли с "Ювентусом" и заработали очко. Мы с большим уважением относимся к "Ювентусу", но старались играть на победу.

    Мы проанализировали "Ювентус", они строят команду, но очень конкурентоспособны, их трудно обыграть. Это был очень, очень напряжённый матч для обеих команд. В нашем активе три победы, одна ничья и одно поражение.

    У нас всё ещё есть шансы попасть в восьмёрку сильнейших», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

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