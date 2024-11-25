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    «Манчестер Сити» планирует усилить полузащиту игроком «Кристал Пэлас»

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    «Манчестер Сити» в январе намерен подписать как минимум одного игрока в среднюю линию.

    Адам Уортон
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    Адам Уортон

    По информации TEAMtalk, «Ман Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона.

    «Манчестер Сити» срочно ищет усиление в полузащиту в связи с травмой Родри. Испанский футболист больше не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразной связки колена.

    Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Уортона в 30 миллионов евро. В текущем чемпионате Англии он провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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