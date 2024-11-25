«Манчестер Сити» планирует усилить полузащиту игроком «Кристал Пэлас»

в январе намерен подписать как минимум одного игрока в среднюю линию.

По информации TEAMtalk, «Ман Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона.

«Манчестер Сити» срочно ищет усиление в полузащиту в связи с травмой Родри. Испанский футболист больше не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразной связки колена.

Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Уортона в 30 миллионов евро. В текущем чемпионате Англии он провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, Уортон входил в состав сборной Англии на Евро-2024.