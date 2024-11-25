«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха перед клубным чемпионатом мира

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
Ранее Салах заявил, что «Ливерпуль» до сих пор не обращался к нему по поводу нового соглашения. Действующий договор рассчитан до июня 2025 года.
По информации журналиста Бена Джейкобса, саудовский «Аль-Хиляль» готов подписать Салаха до начала клубного чемпионата мира.
При этом источник утверждает, что руководство «Ливерпуля» уже провело предварительные переговоры с агентом египтянина.
В этом сезоне Салах провел за «красных» 18 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.
Клубный чемпионат мира по футболу пройдут в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.