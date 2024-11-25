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    «Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха перед клубным чемпионатом мира

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    Мохамед Салах в случае ухода из «Ливерпуля» может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Ранее Салах заявил, что «Ливерпуль» до сих пор не обращался к нему по поводу нового соглашения. Действующий договор рассчитан до июня 2025 года.

    По информации журналиста Бена Джейкобса, саудовский «Аль-Хиляль» готов подписать Салаха до начала клубного чемпионата мира.

    При этом источник утверждает, что руководство «Ливерпуля» уже провело предварительные переговоры с агентом египтянина.

    В этом сезоне Салах провел за «красных» 18 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

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