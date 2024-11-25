Отец Неймара: Переход в «ПСЖ» был безумной идеей

Неймар Сантос, отец нападающего «Аль-Хиляля», высказался о будущем сына.

«Мы почти никогда не строили планы на будущее. Это было лишь однажды, когда мы хотели попасть в "Барселону".

Переход в "ПСЖ" был безумной идеей и превратился в круговорот событий. То же самое можно сказать об истории с "Аль-Хилялялем".

Все ждут, когда он восстановится. Он всегда возвращается лучше, чем был. На этот раз будет так же», — сказал Неймар-старший, слова которого приводит RoundCast.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может расторгнуть контракт с Неймаром.