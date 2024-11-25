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    Отец Неймара: Переход в «ПСЖ» был безумной идеей

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    Неймар Сантос, отец нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, высказался о будущем сына.

    Неймар
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    Неймар

    «Мы почти никогда не строили планы на будущее. Это было лишь однажды, когда мы хотели попасть в "Барселону".

    Переход в "ПСЖ" был безумной идеей и превратился в круговорот событий. То же самое можно сказать об истории с "Аль-Хилялялем".

    Все ждут, когда он восстановится. Он всегда возвращается лучше, чем был. На этот раз будет так же», — сказал Неймар-старший, слова которого приводит RoundCast.

  • Неймар может вернуться в «Сантос»
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    • Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» может расторгнуть контракт с Неймаром.

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