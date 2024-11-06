«Аль-Хиляль» может расторгнуть контракт с Неймаром

в ближайшее время может покинуть саудовский

По информации UOL Esporte, руководство «Аль-Хиляля» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с Неймаром.

Источник утверждает, что бразилец может покинуть «Аль-Хиляль» уже в январе.

Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее на этой неделе Неймар получил очередную травму, повредив заднюю поверхность бедра.

Напомним, в конце октября 32-летний Неймар вернулся на поле после травмы колена, из-за которой пропустил почти год.