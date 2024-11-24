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    Ташуев: Вроде должны были выигрывать матч, а мы его сами проигрываем

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче против «Крыльев Советов» (1:2).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Почему‑то не вышли из раздевалки на второй тайм, хотя мы и призывали продолжать так же играть. Почему‑то просели. Нельзя так низко садиться. Потом вроде вернулись, начали много атаковать, но не забиваем пенальти и допускаем грубейшую ошибку. Какое‑то наваждение. Вроде должны были выигрывать матч, а мы его сами проигрываем. Настораживает. Сами проиграли игру.

    Должно прорвать, не может продолжаться такая черная полоса. Мы последние матчи сами себе проигрываем. Не знаю, как это все оценивать», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

    «Крылья Советов» прервали серию из семи матчей без побед в РПЛ. Команда Игоря Осинькина поднялась в турнирной таблице на 12-е место — 15 очков. «Ахмат» остался на 15-й строчке — 9 очков.

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