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    Мусаев: В концовке нужно было играть более спокойно

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Химок» (2:2).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Сложная игра. Погодные условия, и соперник играл дисциплинированно и компактно. Плюс ребята были в сборных. Из последних 5 матчей 4 выездные. Следующий тоже. У ребят был хороший настрой. В концовке нужно было играть более спокойно. Вижу, что ребята отдают все силы. Нужно идти к максимальному результату.

    Мы не должны позволять себе пропускать с быстрой атаки, когда ведем в счете. Сыграли невнимательно. В моменте со вторым пропущенным голом могу сказать, что это был простой эпизод. Когда защитник выносит мяч из штрафной, он должен сделать как можно больше шагов к мячу, а не ждать его. Соперник сыграл на опережение», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» с 38 очками остался на втором месте, а «Химки» с 13 баллами поднялись на 12-ю позицию.

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