Ямаль пропустит предстоящий матч «Барселоны» против «Сельты»

Главный тренерзаявил, что нападающий командыне сможет принять участие в матче 14-го тура Примеры против

«Против "Реала Сосьедад" мы играли недостаточно хорошо, и это стало причиной результата — мы проиграли не потому, что Ламин не играл. Он очень важен для нас, но мы можем адаптироваться с другими игроками, которые могут играть на его позиции.

Он не сможет сыграть против "Сельты", посмотрим, когда он будет готов. Важно, чтобы, когда он вернется, он был полностью здоров», — цитирует Флика Barca News Network.

Матч между «Сельтой» и «Барселоной» состоится сегодня, 23-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «сине-гранатовых» 12 матчей в рамках чемпионата Испании, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.