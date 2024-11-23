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    Ямаль пропустит предстоящий матч «Барселоны» против «Сельты»

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что нападающий команды Ламин Ямаль не сможет принять участие в матче 14-го тура Примеры против «Сельты».

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    «Против "Реала Сосьедад" мы играли недостаточно хорошо, и это стало причиной результата — мы проиграли не потому, что Ламин не играл. Он очень важен для нас, но мы можем адаптироваться с другими игроками, которые могут играть на его позиции.

    Он не сможет сыграть против "Сельты", посмотрим, когда он будет готов. Важно, чтобы, когда он вернется, он был полностью здоров», — цитирует Флика Barca News Network.

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  • Сегодня

    • Матч между «Сельтой» и «Барселоной» состоится сегодня, 23-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В нынешнем сезоне Ямаль провел за «сине-гранатовых» 12 матчей в рамках чемпионата Испании, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.

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