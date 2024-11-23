«Барселона» сыграет в гостях с «Сельтой» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Сельта»

«Сельта» находится на 11-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков в 13-ти матчах. Команда из Виго одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений, забив 20 голов и пропустив 22 мяча в свои ворота.

В крайнем туре чемпионата Испании «Сельта» играла в гостях против «Бетиса» и упустила победу на последних минутах, пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время — ничья 2:2. До этого подопечные Клаудио Хиральдеса минимально обыграли дома «Хетафе» (1:0), а также оформили выход в 1/32 Кубка Испании после крупной победы над «Сан-Педро» (5:1).

«Барселона»

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 33 очка в 13-ти матчах. На счету «сине-гранатовых» 11 побед и 2 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 40:12.

Перед паузой на матчи сборных подопечные Ханси Флика потерпели второе поражение в Ла Лиге, минимально проиграв в гостях «Реалу Сосьедад» (0:1). Эта неудача прервала семиматчевую победную серию каталонцев во всех турнирах. За этот отрезок «Барселона» обыграла «Эспаньол» (3:1), мадридский «Реал» (4:0), «Севилью» (5:1) и «Алавес» (3:0) в Ла Лиге, а также оказалась сильнее «Црвены Звезды» (5:2), «Баварии» (4:1) и «Янг Бойз» (5:0) в Лиге Чемпионов.

Личные встречи

«Барселона» обыграла «Сельту» в обоих матчах прошлого сезона Ла Лиги — 3:2 дома и 2:1 в гостях. Всего в 10-ти последних встречах на счету каталонцев 6 побед, «Сельта» оказалась сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сельта» — «Барселона» с коэффициентом 2.15.