Алдонин об игре Чалова в ПАОКе: Все в руках, ногах и голове Федора

Российский тренервысказался об игре нападающегов греческом

«Федору самое главное — сохранять спокойствие и максимальный профессионализм с точки зрения тренировочного процесса. Необходимо разобраться в себе и включить свои настройки. Нужно хорошенько покопаться в себе, вернуть игровой ритм, голевое чутьё и всё остальное, что присуще хорошему нападающему.

Адаптация Чалова в Греции немного затянулась, потому что прошло уже достаточно времени. Но если вспоминать того же Карвальо, он тоже долго адаптировался — около полугода. Однако мы уже вспоминаем времена, которые были 20 лет назад. Всё в руках, ногах и голове Федора», — сказал Алдонин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Чалов провел за ПАОК 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.