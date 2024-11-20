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    Алдонин об игре Чалова в ПАОКе: Все в руках, ногах и голове Федора

    Футбол ПАОК Сборная России Футбол России
    Российский тренер Евгений Алдонин высказался об игре нападающего Федора Чалова в греческом ПАОКе.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Федору самое главное — сохранять спокойствие и максимальный профессионализм с точки зрения тренировочного процесса. Необходимо разобраться в себе и включить свои настройки. Нужно хорошенько покопаться в себе, вернуть игровой ритм, голевое чутьё и всё остальное, что присуще хорошему нападающему.

    Адаптация Чалова в Греции немного затянулась, потому что прошло уже достаточно времени. Но если вспоминать того же Карвальо, он тоже долго адаптировался — около полугода. Однако мы уже вспоминаем времена, которые были 20 лет назад. Всё в руках, ногах и голове Федора», — сказал Алдонин Чемпионату.

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