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    Тренер «Акрона»: Дзюба заслуживает вызов в сборную России

    Футбол Акрон Сборная России Футбол России Артём Дзюба
    Тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о том, что Валерий Карпин не собирается приглашать Артема Дзюбу в сборную России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

    «Наверное, все-таки предельно точно высказал свое мнение Валерий Георгиевич Карпин, который сказал, что сборная не для того, чтобы ставить какие-то рекорды, устанавливать и так далее.

    Но для меня, как для тренера, который сегодня работает с Дзюбой, было бы, конечно, [хорошо], если бы у Артема появился еще один шанс просто-напросто играть в сборной команде своей страны, потому что я считаю, что Артем очень много сделал для развития в целом футбола в России.

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    • И это человек, который очень много добился, он по своей сути лидер, и то, что он делает сегодня, на мой взгляд, могло бы быть неким таким основанием для вызова в сборную относительно его кондиций, относительно того, какой он есть сейчас.

    На мой взгляд, он мог получить этот шанс», — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».

    Напомним, Дзюба ни разу не играл за сборную России с тех пор, как пост главного тренера занял Карпин.

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