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    Дешам: Знали, что победить Италию будет сложно

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    Наставник сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Италией (3:1) в Лиге наций. Встреча состоялась 17 ноября.

    Дидье Дешам
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    Дидье Дешам

    «Знали, что одержать победу будет сложно, потому что Италия была в отличной форме. Мы смогли вернуть себе первое место, и я думаю, что это заслуженно, потому что мы сделали несколько очень хороших вещей.

    Я бы сказал, что мы извлекли очень ценный урок из первой встречи, чтобы не повторять тех же ошибок снова. Моя команда молода и малоопытна, но у нее есть качество, и мы доказали это. Для победы сегодня нужно было всего понемногу. Я думаю, что использование трех нападающих сыграло решающую роль, помогая хорошо защищаться и создавать проблемы для Италии.

    На техническом уровне моя команда показала отличную игру, а решения по стандартам, основанные на изучении позиций защиты Италии, тоже оправдали себя», — приводит слова Дешама Football Italia.

    Сборные Франции и Италии набрали по 13 очков и вышли в четвертьфинал Лиги наций.

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