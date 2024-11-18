Дешам: Знали, что победить Италию будет сложно

Наставник сборной Францииподвел итоги матча с Италией (3:1) в Лиге наций. Встреча состоялась 17 ноября.

«Знали, что одержать победу будет сложно, потому что Италия была в отличной форме. Мы смогли вернуть себе первое место, и я думаю, что это заслуженно, потому что мы сделали несколько очень хороших вещей.

Я бы сказал, что мы извлекли очень ценный урок из первой встречи, чтобы не повторять тех же ошибок снова. Моя команда молода и малоопытна, но у нее есть качество, и мы доказали это. Для победы сегодня нужно было всего понемногу. Я думаю, что использование трех нападающих сыграло решающую роль, помогая хорошо защищаться и создавать проблемы для Италии.

На техническом уровне моя команда показала отличную игру, а решения по стандартам, основанные на изучении позиций защиты Италии, тоже оправдали себя», — приводит слова Дешама Football Italia.

Сборные Франции и Италии набрали по 13 очков и вышли в четвертьфинал Лиги наций.