ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Янник СиннерСиннер и все остальные, капитуляция Медведева и деградация мужского тура
    Все новости спорта

    Кампуш может стать новым спортивным директором «Арсенала»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал АПЛ Футбол Англии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность назначения Луиша Кампуша на поста спортивного директора.

    Луиш Кампуш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луиш Кампуш

    Кампуш в настоящее время занимает должность советника «Пари Сен-Жермен» по футбольным вопросам.

    Контракт португальца с парижским клубом рассчитан до лета 2025 года.

    По информации Sky Sport, в «Арсенале» ценят, в первую очередь, умение Кампуша находить молодых талантливых игроков.

  • Артета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
  • «Канониры» не начнут снова выигрывать трофеи, пока их тренер не выработает свою собственную индивидуальность
  • 06/11/2024

    • Также отмечается, что «Арсенал» рассматривает кандидатуры директора леверкузенского «Байера» Симона Рольфеса и Роберто Олабе, который после текущего сезона покинет «Реал Сосьедад».

    В начале ноября «Арсенал» объявил об уходе Эду Гаспара с должности спортивного директора.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания продолжит побеждать
  • Испания — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сейчас уфимцы все-таки сильнее подопечных Разина...
  • «Салават Юлаев» — «Металлург Мг». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Смогут ли Сербия и Дания определить сильнейшего?
  • Сербия — Дания. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Болгария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Россия — Сирия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Венгрия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Чехия — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры