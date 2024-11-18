Кампуш может стать новым спортивным директором «Арсенала»

Лондонскийрассматривает возможность назначенияна поста спортивного директора.

Кампуш в настоящее время занимает должность советника «Пари Сен-Жермен» по футбольным вопросам.

Контракт португальца с парижским клубом рассчитан до лета 2025 года.

По информации Sky Sport, в «Арсенале» ценят, в первую очередь, умение Кампуша находить молодых талантливых игроков.

Также отмечается, что «Арсенал» рассматривает кандидатуры директора леверкузенского «Байера» Симона Рольфеса и Роберто Олабе, который после текущего сезона покинет «Реал Сосьедад».

В начале ноября «Арсенал» объявил об уходе Эду Гаспара с должности спортивного директора.