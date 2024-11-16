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    Мартинес высказался о победе сборной Португалии над Польшей

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    Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о матче группового турнира Лиги наций против Польши (5:1).

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Это была игра, состоящая из двух частей. Первая половина была очень плохой, мы потеряли концентрацию и расстроились. Но вторая половина была лучшей из тех, что я видел. Нелегко выигрывать каждую игру и забивать пять голов.

    Победа перед нашими болельщиками была особенной. Витинья вышел и сыграл очень хорошо. Но разница между командами не только в одном игроке. Мы изменили менталитет и увеличили интенсивность. Мы не дали полякам играть», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

    Португалия с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги A.

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