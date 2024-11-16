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    Канчельскис о матче Россия — Бруней: Хватит уже издеваться над людьми!

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Брунея
    Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче национальной команды против сборной Брунея (11:0).

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Я такие матчи, как Россия — Бруней, не комментирую. Напишите строчку: Россия обыграла Бруней 11:0, поздравляем! Спасибо! Ребята, хватит уже издеваться над людьми! Вас самим интересно было смотреть?

    Давайте больше не будем такие игры устраивать. Я не знаю, чем думает федерация футбола. Наверное, лучше было бы сыграть с "Зенитом", "Спартаком", ЦСКА или "Краснодаром". Было бы другое сопротивление. Тогда можно было что-то сказать. Такое безобразие я не хочу комментировать», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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