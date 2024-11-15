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    Романо: «Лион» дисквалифицировали и могут отправить в Лигу 2

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лион Лига 1 Футбол Франции
    По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, французский «Лион» будет сослан в Лигу 2 по итогам сезона вне зависимости от результата в чемпионате.

    Александр Ляказетт — капитан «Лиона»
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    Александр Ляказетт — капитан «Лиона»

    Причиной такого жесткого решения стала финансовая ситуация в клубе — ранее в «Лионе» сообщили о долге в размере 505,1 миллиона евро.

    «Ткачам» уже вынесен трансферный бан и ограничение по размеру зарплатной ведомости в преддверии зимнего трансферного окна до разрешения проблемы.

    Летом 2023 года трансферная деятельность «Лиона» уже находилась под контролем, прежде чем эти меры были отменены зимой. Клуб прошел летнюю аудиторскую проверку в конце прошлого сезона.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В текущем сезоне «Лион» идет пятым в Лиге 1 с 18 очками. За свою историю команда 7 раз становилась чемпионом Франции, пять раз выигрывала Кубок Франции.

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