Романо: «Лион» дисквалифицировали и могут отправить в Лигу 2

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, французскийпо итогам сезона вне зависимости от результата в чемпионате.

Причиной такого жесткого решения стала финансовая ситуация в клубе — ранее в «Лионе» сообщили о долге в размере 505,1 миллиона евро.

«Ткачам» уже вынесен трансферный бан и ограничение по размеру зарплатной ведомости в преддверии зимнего трансферного окна до разрешения проблемы.

Летом 2023 года трансферная деятельность «Лиона» уже находилась под контролем, прежде чем эти меры были отменены зимой. Клуб прошел летнюю аудиторскую проверку в конце прошлого сезона.

Календарь и таблица Лиги 1

В текущем сезоне «Лион» идет пятым в Лиге 1 с 18 очками. За свою историю команда 7 раз становилась чемпионом Франции, пять раз выигрывала Кубок Франции.