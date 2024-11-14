Катар вырвал победу у Узбекистана, а ОАЭ разгромил Кыргызстан

Завершились два матча 5-го тура группы А азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Катар обыграл Узбекистан со счетом 3:2.

В составе хозяев дублем отметился Алмоез Али, который отличился на 25-й и 41-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Лукас Мендес на 90+12-й минуте.

У Узбекистана дублем отметился полузащитник Аббосбек Файзуллаев, который забил свои голы на 75-й и 80-й минутах.

После этого матча Катар занимает 4-е место в своей группе с 7-ю баллами в копилке, а Узбекистан — на 2-й строчке (10).

В параллельном матче ОАЭ разгромил Кыргызстан со счетом 3:0.

В составе сборной ОАЭ дубль оформил Хариб Сухаиль, отличившись на 15-й и 90-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Маркус Мелони на 35-й минуте.

ОАЭ располагаются на 3-й позиции с 7-ю баллами, а Кыргызстан на 5-й строчке (3 очка).