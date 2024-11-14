КНДР — Иран: счет матча 2:3, обзор голов

одолел в гостях(3:2) в рамках 5-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В составе Ирана дублем отметился Мохаммад Мохеби, который забил свои голы на 41-й и 45-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Мехди Гайеди на 29-й минуте.

На 56-й минуте игрок сборной Ирана Мехди Тареми оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. Спустя всего 3 минуты футболист сборной КНДР Ю Сон Ким сократил отставание до минимума.

После этого матча Иран занимает 1-е место в своей группе азиатской квалификации ЧМ-2026 с 13-ю очками в активе, а КНДР — на последней 6-й позиции с 2 баллами.