Стало известно, когда Головин вернется в состав «Монако»

Полузащитник «Монако»может сыграть в первом матче после ноябрьской паузы. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

Головин пропустит ближайшие товарищеские матчи за сборной России из-за повреждения голеностопа.

«Александр чувствует себя хорошо, проходит определенные процедуры. Сейчас нет тренировок в связи с паузой на сборные, Александр отдыхает, как и остальные футболисты "Монако", тренировки должны начаться на следующей неделе.

Мы все надеемся, что Саша примет участие в первой игре после паузы на сборные.

Это застарелая травма, просто нужно было время полностью залечить. Поэтому благодарны руководству РФС и главному тренеру Валерию Карпину за то, что пошли навстречу, чтобы он полностью восстановился», — приводит слова Клюева ТАСС.

В ближайшем матче «Монако» сыграет 22 ноября против «Бреста».