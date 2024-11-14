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    Стало известно, когда Головин вернется в состав «Монако»

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин может сыграть в первом матче после ноябрьской паузы. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин пропустит ближайшие товарищеские матчи за сборной России из-за повреждения голеностопа.

    «Александр чувствует себя хорошо, проходит определенные процедуры. Сейчас нет тренировок в связи с паузой на сборные, Александр отдыхает, как и остальные футболисты "Монако", тренировки должны начаться на следующей неделе.

    Мы все надеемся, что Саша примет участие в первой игре после паузы на сборные.

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    • Это застарелая травма, просто нужно было время полностью залечить. Поэтому благодарны руководству РФС и главному тренеру Валерию Карпину за то, что пошли навстречу, чтобы он полностью восстановился», — приводит слова Клюева ТАСС.

    В ближайшем матче «Монако» сыграет 22 ноября против «Бреста».

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