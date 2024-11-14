Балахнин: Сборная России создана не для того, чтобы Дзюба бил рекорды

Известный тренервысказался о том, чтоне собирается вызывать в сборную России нападающего «Акрона»

Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

«Карпин правильно ответил, сборная не создана для того, чтобы Дзюба бил рекорды.

Я полностью согласен с Карпиным в том, что сейчас нужно давать шанс молодым ребятам», — приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

Дзюба ни разу не играл за сборную России с тех пор, как пост главного тренера занял Карпин.

Напомним, 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.