ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНичего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года
    Все новости спорта

    Балахнин: Сборная России создана не для того, чтобы Дзюба бил рекорды

    Футбол Сборная России Футбол России Акрон Артём Дзюба
    Известный тренер Сергей Балахнин высказался о том, что Валерий Карпин не собирается вызывать в сборную России нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

    «Карпин правильно ответил, сборная не создана для того, чтобы Дзюба бил рекорды.

    Я полностью согласен с Карпиным в том, что сейчас нужно давать шанс молодым ребятам», — приводит слова Балахнина «Матч ТВ».

  • Дзюба эмоционально отреагировал на невызов в сборную на матчи с Брунеем и Сирией
  • Читайте по теме

    • Дзюба ни разу не играл за сборную России с тех пор, как пост главного тренера занял Карпин.

    Напомним, 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли Казахстан очки у Австрии?
  • Казахстан — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Медведев шокирует Синнера?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • У Израиля нет ни единого шанса набрать очки в предстоящем матче
  • Франция — Израиль. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Франция — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бельгия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Греция — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры