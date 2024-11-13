Для Норвегии в этом матче расклад ясен. Ей нужно одержать победу, причем лучше всего крупную. Но конечно же все будет зависеть от матча в Австрии.

Сейчас норвежцы занимают второе место в своем квартете, что гарантирует им выход в раунд стыковых матчей. Шансы на лидерство усложнило разгромное поражение 5:1 в предыдущем туре в матче с Австрией.

Сборной Казахстана уже все равно на результат. С одним пунктом команда Станислава Черчесова занимает последнюю строчку и даже в случае победы, во что с трудом верится, не сможет покинуть дно турнирной таблицы.

Прогнозы и ставки

По традиции рассмотрим оценки аналитиков. Забегая наперед, стоит сказать, что они не дают гостям никаких шансов.

Здесь можно прочитать прогноз с коэффициентом 1.80 от редакции LiveSport.Ru .

от редакции . Котировки букмекеров: 1.08 на победу Норвегии, 11.0 на ничью и 30.0 на победу Казахстана.

на победу Норвегии, на ничью и на победу Казахстана. ИИ проанализировал всю статистику и выдал счет 3:1 в пользу Норвегии.

Где смотреть матч

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