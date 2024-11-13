ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майк Тайсон и Джейк ПолРинг ради денег и хайпа. Тайсон ожидаемо проиграл Полу, зато неплохо заработал
  • 19:13
    • «Ак Барс» проиграл ЦСКА, «Витязь» разгромил «Северсталь»
  • 16:40
    • «Трактор» совершил камбэк, но проиграл московскому «Динамо» по буллитам
    Все новости спорта

    Норвегия — Казахстан: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол УЕФА Лига наций Сборная Норвегии Сборная Казахстана Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Для Норвегии в этом матче расклад ясен. Ей нужно одержать победу, причем лучше всего крупную. Но конечно же все будет зависеть от матча в Австрии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Сейчас норвежцы занимают второе место в своем квартете, что гарантирует им выход в раунд стыковых матчей. Шансы на лидерство усложнило разгромное поражение 5:1 в предыдущем туре в матче с Австрией.

    Сборной Казахстана уже все равно на результат. С одним пунктом команда Станислава Черчесова занимает последнюю строчку и даже в случае победы, во что с трудом верится, не сможет покинуть дно турнирной таблицы.

    Прогнозы и ставки

    По традиции рассмотрим оценки аналитиков. Забегая наперед, стоит сказать, что они не дают гостям никаких шансов.

    • Здесь можно прочитать прогноз с коэффициентом 1.80 от редакции LiveSport.Ru.

    • Котировки букмекеров: 1.08 на победу Норвегии, 11.0 на ничью и 30.0 на победу Казахстана.

    • ИИ проанализировал всю статистику и выдал счет 3:1 в пользу Норвегии.

    Где смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча Норвегия — Казахстан на LiveCup.Run. Помимо этого на сайте можно найти результаты, статистику и составы команд перед поединком.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?
  • Норвегия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Пора Франции подтверждать свой класс
  • Италия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Англия согласна только на первое место
  • Англия — Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Италия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Израиль — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Хорватия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сербия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры