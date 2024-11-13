К предстоящему матчуподходят с разными турнирными раскладами. Немцы выступают лидером квартета и победа позволит им гарантировано закончить групповой этап на первом месте.

Боснийцы замыкают четверку, имея в активе только один пункт. В Германию команда приехала с серией из двух поражений.

«Немецкая машина одержала две победы подряд. Она забила 10 мячей за 4 поединка и пропустила всего 3. Так что для гостей эта встреча не сулит ничего хорошего.

Прогнозы и ставки

Боснии не дают ни единого шанса. Хотя в первом круге гости смогли забить один мяч и целом встреча закончилась со счетом 1:2.

На победу Германии букмекеры дают 1.07 . Ставки на победу Боснии принимаются с котировкой 30.0 .

. Ставки на победу Боснии принимаются с котировкой . Эксперты LiveSport.Ru спрогнозировали крупную победу немцев. Прогноз с коэффициентом 1.85 можно прочитать здесь.

спрогнозировали крупную победу немцев. Прогноз с коэффициентом можно прочитать здесь. Искусственный интеллект оценил шансы обеих команд и выдал результат 3:0 в пользу Германии.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия — Босния и Герцеговина смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте доступны статистика, результаты онлайн, коэффициенты и составы команд.

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