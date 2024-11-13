Боснийцы замыкают четверку, имея в активе только один пункт. В Германию команда приехала с серией из двух поражений.
«Немецкая машина одержала две победы подряд. Она забила 10 мячей за 4 поединка и пропустила всего 3. Так что для гостей эта встреча не сулит ничего хорошего.
Прогнозы и ставки
Боснии не дают ни единого шанса. Хотя в первом круге гости смогли забить один мяч и целом встреча закончилась со счетом 1:2.
- На победу Германии букмекеры дают 1.07. Ставки на победу Боснии принимаются с котировкой 30.0.
- Эксперты LiveSport.Ru спрогнозировали крупную победу немцев. Прогноз с коэффициентом 1.85 можно прочитать здесь.
- Искусственный интеллект оценил шансы обеих команд и выдал результат 3:0 в пользу Германии.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Германия — Босния и Герцеговина смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте доступны статистика, результаты онлайн, коэффициенты и составы команд.
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