Обляков: Бруней мало известен, не самая сильная сборная

Атакующий полузащитниквысказался о предстоящем матче против

«Бруней мало известен, не самая сильная сборная. Но нужно отталкиваться от своей игры, играть в футбол, забивать. Радовать болельщиков и всю страну. Когда выступаешь за сборную, лишний раз не нужно напоминать о мотивации — она есть у любого футболиста. Каждый хочет оказаться здесь и играть, прославлять страну и побеждать.

Есть мотивация сделать самую крупную победу в истории сборной. Если будет получаться забивать, почему нет? Тренер сказал, что нужно выиграть, и с как можно более крупным счётом. Нужно забивать, моменты будут. Если забьём мало, будет много критики: "Почему так?". Нужно постараться забить больше и отдать всё на поле», — цитирует Облякова «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра против Сирии состоится 19-го ноября в Волгограде.