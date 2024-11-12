ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
  • 21:53
    • «Локомотив» уверенно победил «Спартак» в КХЛ
    Все новости спорта

    Агуэро: Клубный чемпионат мира будет веселым

    Футбол Клубный чемпионат мира
    Бывший аргентинский футболист Серхио Агуэро высказался относительно предстоящего клубного чемпионата мира, который пройдет в новом формате.

    Серхио Агуэро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Агуэро

    «Будет очень весело понаблюдать, как лучшие команды соревнуются друг с другом в одном месте. В то же время командам из других регионов предоставится возможность сразиться с европейскими клубами.

    Я думаю, что это будет прекрасно как для зрителей, так и для самих игроков. Думаю, что нагрузка не будет проблемой для футболистов, поскольку они привыкли выступать на чемпионатах мира, Кубке Америки, Евро или Кубке КОНКАКАФ. Они подготовлены и привыкли к предсезонным играм.

    Это что-то новое, похожее на представление своей страны на чемпионате мира по футболу. Каждый игрок захочет выиграть. Думаю, команды сосредоточатся на победе, чтобы стать первыми, кто выиграл этот турнир», — цитирует Агуэро журналист Бэн Джейкобс

  • Клубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего
  • Кажется, всё идет к тому, что запланированный на 2025 год клубный чемпионат мира придется отменить
  • 28/09/2024

    • Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» справится с набирающей ход «Магниткой»
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Зверев обыграет Рууда с разгромным счетом?
  • Зверев — Рууд. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Рублев воспользуется ужасным состоянием Алькараса?
  • Алькарас — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Алькарас — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  4.98
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Завтра в 20:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Чад — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак Москва (легенды) — Динамо Москва (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры