Агуэро: Клубный чемпионат мира будет веселым

Бывший аргентинский футболиствысказался относительно предстоящего клубного чемпионата мира, который пройдет в новом формате.

«Будет очень весело понаблюдать, как лучшие команды соревнуются друг с другом в одном месте. В то же время командам из других регионов предоставится возможность сразиться с европейскими клубами.

Я думаю, что это будет прекрасно как для зрителей, так и для самих игроков. Думаю, что нагрузка не будет проблемой для футболистов, поскольку они привыкли выступать на чемпионатах мира, Кубке Америки, Евро или Кубке КОНКАКАФ. Они подготовлены и привыкли к предсезонным играм.

Это что-то новое, похожее на представление своей страны на чемпионате мира по футболу. Каждый игрок захочет выиграть. Думаю, команды сосредоточатся на победе, чтобы стать первыми, кто выиграл этот турнир», — цитирует Агуэро журналист Бэн Джейкобс

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.